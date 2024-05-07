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ЦАХАЛ начал операцию на востоке Рафаха в секторе Газа

По данным Израиля, расположенный в этом районе КПП используется боевиками в террористических целях.
Глеб Владовский 2024-05-07 09:40:59
© Фото: Israel Defense Forces, XinHua, Globallookpress

Армия обороны Израиля приступила к проведению контртеррористической операции в восточной части города Рафах. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Сообщается, что израильские сухопутные силы приступили к уничтожению сил боевиков ХАМАС и разрушению их инфраструктуры в восточной части города Рафах в секторе Газа.

«После получения оперативной информации о том, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" в восточной части Рафаха используется в террористических целях, ЦАХАЛ удалось установить оперативный контроль над контрольно-пропускным пунктом со стороны Газы», - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что в воскресенье, 5 мая, со стороны КПП боевики открыли огонь по пункту «Керем-Шалом», в результате погибли четыре израильских солдата, еще несколько военнослужащих получили ранения.

В ЦАХАЛ уточнили, что с начала операции уничтожены около 20 террористов и обнаружены три действующие тоннельные шахты.

Напомним, что накануне ЦАХАЛ призвал жителей региона и представителей гуманитарных организаций эвакуироваться с места проведения операции.

#сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #армия обороны Израиля #рафах
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