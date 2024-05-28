Боррель заявил, что «полторы-две страны» согласны с ударами по России

Примерно «полторы-две страны» согласны с применением западного вооружения для ударов по объектам на территории России. Об этом журналистам сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Полторы-две. Честно говоря, я не могу назвать число. Одни недвусмысленно говорят: "Я сниму это ограничение", другие сказали это же, но неочевидным образом, третьи сказали: "Да, но дайте подумать". Так что я не могу назвать число согласных и несогласных», - цитирует RT слова Барреля.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал заявления ряда западных лидеров, предлагающих ВСУ бить из оружия союзников вглубь России. Путин напомнил, что размеры государств, выступающих с подобными инициативами, небольшие. Поэтому представители стран НАТО должны это учитывать.

Кроме того, Путин особо отметил, что Североатлантический альянс сам провоцирует те или иные действия Москвы. Например, действия Запада и Киева спровоцировали активизацию ВС РФ на Харьковском направлении. Таким образом Россия ответила на обстрелы мирных кварталов Белгорода, уточнил президент.