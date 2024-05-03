Делегация ХАМАС отправляется в Каир на переговоры с Израилем

Делегация палестинского движения ХАМАС в субботу, 4 мая, отправляется в Каир. Об этом представители движения сообщили в своем Telegram-аккаунте. В египетской столице запланированы переговоры с израильской стороной о прекращении огня и заключении мирного соглашения.

«ХАМАС изучило полученное предложение о прекращении огня, отреагировало на него позитивно и направляется в Каир, чтобы достичь соглашения», - говорится в заявлении движения.

Ранее генштаб Армии обороны Израиля утвердил планы по продолжению ведения боевых действий в секторе Газа. Это произошло на фоне многотысячных демонстраций в Тель-Авиве с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки с ХАМАС об освобождении заложников. В ходе митингов протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали флагами.