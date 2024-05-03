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Делегация ХАМАС отправляется в Каир на переговоры с Израилем

Центральной темой переговоров станет обмен заложников, удерживаемых группировками ХАМАС в секторе Газа на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
Ян Брацкий 2024-05-03 23:25:40
© Фото: Abed Rahim Khatib, dpa, Global Look Press

Делегация палестинского движения ХАМАС в субботу, 4 мая, отправляется в Каир. Об этом представители движения сообщили в своем Telegram-аккаунте. В египетской столице запланированы переговоры с израильской стороной о прекращении огня и заключении мирного соглашения.

«ХАМАС изучило полученное предложение о прекращении огня, отреагировало на него позитивно и направляется в Каир, чтобы достичь соглашения», - говорится в заявлении движения.

Ранее генштаб Армии обороны Израиля утвердил планы по продолжению ведения боевых действий в секторе Газа. Это произошло на фоне многотысячных демонстраций в Тель-Авиве с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки с ХАМАС об освобождении заложников. В ходе митингов протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали флагами. 

#Израиль #сектор Газа #Каир #переговоры #ХАМАС #палестино-израильский конфликт
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