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Глава МИД Польши допустил отправку военных на Украину

Накануне главком ВСУ Александр Сырский легализовал присутствие французских наемников на территории Украины.
Ян Брацкий 2024-05-28 14:51:51
© Фото: Jakob Ratz, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил отправку военных для участия в боевых действиях на Украине.

«Мы не должны исключать никакую возможность», - заявил он в интервью Gazeta Wyborcza.

Европейские политики все чаще заявляют о прямом участии в конфликте и отправке своих военных в помощь ВСУ, пишет RT. Так, президент Франции Эммануэль Макрон ранее неоднократно заявлял, что Париж рассматривает вероятность отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, необходимые для пребывания военных инструкторов на территории страны. Теперь французские военные могут посетить учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

Москва неоднократно предостерегала власти стран ЕС от прямого участия в конфликте. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал воинственные заявления Макрона важными и опасными.

#в стране и мире #Франция #Украина #Польша #макрон #ВСУ #мид #Сикорский
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