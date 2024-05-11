Макрон опять заявил о возможном вмешательстве ЕС в конфликт на Украине

Если Росиия зайдет слишком далеко в конфликте на Украине, Европа должна быть готова ее сдержать. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Европейцы должны быть готовы действовать», - высказался президент, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей.

Макрон также выразил надежду, что в конфликте не будет необходимости для вступления в него Франции. Он заявил, что Франция — «держава мира». При этом, по его словам, если Европа желает мира, нужно его защищать.

По словам французского лидера, Европе нужно вооружаться и быть сдерживающим фактором для защиты собственных интересов и безопасности.

Ранее Франция отправила киевскому режиму ракеты с подходящим к концу сроком годности.