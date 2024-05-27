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Главком ВСУ Сырский легализовал французских наемников на Украине

Французские военные инструкторы смогут посетить учебные центры на Украине, ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.
Ян Брацкий 2024-05-27 18:43:40
© Фото: Jinipix ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Украинские власти подписали все документы, необходимые для пребывания на территории страны военных инструкторов из Франции. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Это произошло после его видеовстречи с главой французского Минобороны Себастьяном Лекорню.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», - написал он в своем Telegram-канале.

Обращаясь к коллеге, Сырский заявил о надежде на то, что другие страны Евросоюза последуют примеру Парижа, пишет RT.

Ранее в Кремле назвали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину важным и опасным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Париж продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности в конфликт. Представитель Кремля назвал это опасной тенденцией.

#Франция #Украина #ВСУ #Наемники #Себастьян Лекорню #Сырский
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