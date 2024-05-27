Главком ВСУ Сырский легализовал французских наемников на Украине

Украинские власти подписали все документы, необходимые для пребывания на территории страны военных инструкторов из Франции. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Это произошло после его видеовстречи с главой французского Минобороны Себастьяном Лекорню.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», - написал он в своем Telegram-канале.

Обращаясь к коллеге, Сырский заявил о надежде на то, что другие страны Евросоюза последуют примеру Парижа, пишет RT.

Ранее в Кремле назвали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину важным и опасным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Париж продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности в конфликт. Представитель Кремля назвал это опасной тенденцией.