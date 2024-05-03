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Кремль назвал заявление Макрона об отправке войск важным и опасным

Накануне французский президент допустил отправку войск на Украину, если будут соблюдены два условия.
Сергей Лебедев 2024-05-03 13:53:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Недавнее заявление французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину является очень важным и опасным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Заявление очень важное. Оно очень важное и очень опасное», - цитирует RT слова официального представителя Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Франция продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности в украинский конфликт. По его словам, это очень опасная тенденция.

Напомним, накануне в интервью журналу The Economist Эмманюэль Макрон допустил отправку войск на Украину. Это, отметил он, может произойти только при двух условиях: если Киев попросит помощи и российские военные «прорвутся через линию фронта».

Французский президент добавил, что, если Киев выступит с соответствующим запросом, то у Парижа появятся легитимные основания для обсуждения отправки войск на Украину.

#Москва #Франция #Украина #Киев #Кремль #Эмманюэль Макрон #Дмитрий Песков
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