Кремль назвал заявление Макрона об отправке войск важным и опасным

Недавнее заявление французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину является очень важным и опасным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Заявление очень важное. Оно очень важное и очень опасное», - цитирует RT слова официального представителя Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Франция продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности в украинский конфликт. По его словам, это очень опасная тенденция.

Напомним, накануне в интервью журналу The Economist Эмманюэль Макрон допустил отправку войск на Украину. Это, отметил он, может произойти только при двух условиях: если Киев попросит помощи и российские военные «прорвутся через линию фронта».

Французский президент добавил, что, если Киев выступит с соответствующим запросом, то у Парижа появятся легитимные основания для обсуждения отправки войск на Украину.