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Парламент Ирана собрался на первое после гибели Раиси заседание

Досрочные выборы президента Ирана состоятся через месяц, на этой неделе стартует прием заявок от потенциальных кандидатов на этот пост.
Константин Коковешников 2024-05-27 21:31:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новый парламент Ирана провел первое заседание - в креслах погибших президента страны и главы МИДа установили их портреты. Меджлис начал работу в непростых условиях - до выборов главы государства еще месяц, они назначены на 28 июня. Список кандидатов определит специальный орган - Совет Стражей. Но несмотря на трагедию, отношения Ирана и России будут только укрепляться.

Великолепные персидские ковры ручной работы в руках мастера по их ремонту обретают новую жизнь. Узелок за узелком он перевязывает растрепавшиеся со временем нитки в пушистую бахрому. По этим коврам можно изучать географию современного Ирана. У каждого из них, в зависимости от провинции, свой оригинальный орнамент. Но дороже всего те, что сделаны в городе Кум, одном из важнейших религиозных центров.

«Цена этого ковра существенно выше, чем у остальных - четыре тысячи долларов. Причина этого в том, что он полностью выполнен из шелка. Чтобы соткать такой ковер, двум мастерам требуется как минимум год», - рассказал торговец.

Иранцы очень любят хлеб, и только в одной пекарне ежедневно выпекают две тысячи лепешек последние сорок лет. Но собственных запасов пшеницы в стране не хватает, и здесь на помощь приходит Россия, которая полностью обеспечивает себя зерном и поэтому поставляет его на экспорт в другие страны. Считающееся исконно русским слово «самовар» другие объясняют его тюркскими корнями. Sanabar - в переводе «чайник». Но современные лингвисты эту версию не разделяют. Также как и продавец посудной лавки, на крупнейшем в Тегеране базаре Таджриш.

«Да, это слово пришло к нам из России. Сначала самовары привозили к нам на север Ирана. Например, в город Тебриз. А потом мы сами стали производить их, как в единичных экземплярах вручную, так и в промышленных масштабах на фабриках», - отметил еще один торговец.

Из Ирана в Россию везут фисташки и финики. Кроме этого перспективное направление - строительство международного транспортного коридора «Север-Юг», который свяжет Россию через Азербайджан, Казахстан и Туркмению с наиболее динамично развивающимися экономиками мира - от Санкт-Петербурга до иранского порта Бендер-Аббас в Ормузском проливе и далее в Индию.

«Санкции в банковской сфере существенно затрудняют наращивание товарооборота Ирана с другими странами. Но с дружественными, вроде Китая и России, мы вполне можем развивать сотрудничество. Причем не только в поставках сельхозпродукции, но и в экспорте технологических и научных решений», - сказала глава комиссии иранской торгово-промышленной палаты Мери Муртиза.

Переводчик Мохад, которая все эти дни была гидом в нашей поездке, ни разу не была в России, но блестяще говорит по-русски. Она преподает его местным студентам.

«Очень многие иранцы хотят изучать русский язык, потому что у нас сейчас очень много связей между Ираном и российскими компаниями. Поэтому в каждой компании существует человек, который специализируется по русскому языку и очень хорошо может говорить», - заверила гид-переводчик, преподаватель русского языка Мохадесе Черагали.

Гибель президента Раиси на борту потерпевшего крушения американского вертолета Bell вновь поставила вопрос о нехватке к нему запчастей. Для перевозок внутри страны там используют в том числе американские самолеты McDonnell Douglas MD-83, на борту одного из которых, например, дважды за время командировки летала и съемочная группа «Звезды». В Тегерана два аэропорта. Один из них для международных рейсов и находится на окраине города. Второй предназначен исключительно для внутренних - в самом сердце Тегерана. Однако приобрести билеты на них за пределами страны фактически невозможно. Их нет в расписании ни одного из крупнейших международных билетных агрегаторов. И это тоже последствие санкций, под которыми страна находится вот уже сорок лет.

Сегодня в Иране на первое заседание собрался Меджлис - так здесь называют парламент, выборы которого состоялись в марте. После чтения отрывка из Корана депутаты произнесли присягу, а после этого, когда включили видеозапись прощания с президентом Ибрагимом Раиси, ни присутствующий временно исполняющий обязанности главы страны Мохаммад Мохбер, ни министры не скрывали эмоций.

Досрочные выборы президента Ирана состоятся через месяц. А на этой неделе стартует прием заявок от потенциальных кандидатов. Определять, кто в итоге войдет в список для голосования, будет так называемый Совет Стражей. Однако главная интрига, кто станет возможным преемником Верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи. В июле ему исполнится 85 лет.

«Сегодня Иран переживает непростой период и люди понимают всю важность предстоящего голосования. Поэтому явка на выборах, очевидно, будет выше, чем в прошлый раз. Страны, которые находятся с севера и востока от Ирана, относятся к нам с уважением и мы готовы отвечать им взаимностью. А США и европейским странам необходимо пересмотреть свой подход», - предупредил политолог Сейед Бейсан Ахлави.

Версия метеоусловий пока, по всей видимости, остается приоритетной для следствия. Иранское агентство Tasnim пишет о так называемой горной волне, или линзовидном облаке, которое образуется при скорости ветра не меньше десяти метров в секунду. Никаких официальных обвинений в адрес США или Израиля пока не выдвинуто.

#Выборы #Тегеран #Иран #Парламент #Меджлис #Ибрахим Раиси
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