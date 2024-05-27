Парламент Ирана собрался на первое после гибели Раиси заседание

Новый парламент Ирана провел первое заседание - в креслах погибших президента страны и главы МИДа установили их портреты. Меджлис начал работу в непростых условиях - до выборов главы государства еще месяц, они назначены на 28 июня. Список кандидатов определит специальный орган - Совет Стражей. Но несмотря на трагедию, отношения Ирана и России будут только укрепляться.

Великолепные персидские ковры ручной работы в руках мастера по их ремонту обретают новую жизнь. Узелок за узелком он перевязывает растрепавшиеся со временем нитки в пушистую бахрому. По этим коврам можно изучать географию современного Ирана. У каждого из них, в зависимости от провинции, свой оригинальный орнамент. Но дороже всего те, что сделаны в городе Кум, одном из важнейших религиозных центров.

«Цена этого ковра существенно выше, чем у остальных - четыре тысячи долларов. Причина этого в том, что он полностью выполнен из шелка. Чтобы соткать такой ковер, двум мастерам требуется как минимум год», - рассказал торговец.

Иранцы очень любят хлеб, и только в одной пекарне ежедневно выпекают две тысячи лепешек последние сорок лет. Но собственных запасов пшеницы в стране не хватает, и здесь на помощь приходит Россия, которая полностью обеспечивает себя зерном и поэтому поставляет его на экспорт в другие страны. Считающееся исконно русским слово «самовар» другие объясняют его тюркскими корнями. Sanabar - в переводе «чайник». Но современные лингвисты эту версию не разделяют. Также как и продавец посудной лавки, на крупнейшем в Тегеране базаре Таджриш.

«Да, это слово пришло к нам из России. Сначала самовары привозили к нам на север Ирана. Например, в город Тебриз. А потом мы сами стали производить их, как в единичных экземплярах вручную, так и в промышленных масштабах на фабриках», - отметил еще один торговец.

Из Ирана в Россию везут фисташки и финики. Кроме этого перспективное направление - строительство международного транспортного коридора «Север-Юг», который свяжет Россию через Азербайджан, Казахстан и Туркмению с наиболее динамично развивающимися экономиками мира - от Санкт-Петербурга до иранского порта Бендер-Аббас в Ормузском проливе и далее в Индию.

«Санкции в банковской сфере существенно затрудняют наращивание товарооборота Ирана с другими странами. Но с дружественными, вроде Китая и России, мы вполне можем развивать сотрудничество. Причем не только в поставках сельхозпродукции, но и в экспорте технологических и научных решений», - сказала глава комиссии иранской торгово-промышленной палаты Мери Муртиза.

Переводчик Мохад, которая все эти дни была гидом в нашей поездке, ни разу не была в России, но блестяще говорит по-русски. Она преподает его местным студентам.

«Очень многие иранцы хотят изучать русский язык, потому что у нас сейчас очень много связей между Ираном и российскими компаниями. Поэтому в каждой компании существует человек, который специализируется по русскому языку и очень хорошо может говорить», - заверила гид-переводчик, преподаватель русского языка Мохадесе Черагали.

Гибель президента Раиси на борту потерпевшего крушения американского вертолета Bell вновь поставила вопрос о нехватке к нему запчастей. Для перевозок внутри страны там используют в том числе американские самолеты McDonnell Douglas MD-83, на борту одного из которых, например, дважды за время командировки летала и съемочная группа «Звезды». В Тегерана два аэропорта. Один из них для международных рейсов и находится на окраине города. Второй предназначен исключительно для внутренних - в самом сердце Тегерана. Однако приобрести билеты на них за пределами страны фактически невозможно. Их нет в расписании ни одного из крупнейших международных билетных агрегаторов. И это тоже последствие санкций, под которыми страна находится вот уже сорок лет.

Сегодня в Иране на первое заседание собрался Меджлис - так здесь называют парламент, выборы которого состоялись в марте. После чтения отрывка из Корана депутаты произнесли присягу, а после этого, когда включили видеозапись прощания с президентом Ибрагимом Раиси, ни присутствующий временно исполняющий обязанности главы страны Мохаммад Мохбер, ни министры не скрывали эмоций.

Досрочные выборы президента Ирана состоятся через месяц. А на этой неделе стартует прием заявок от потенциальных кандидатов. Определять, кто в итоге войдет в список для голосования, будет так называемый Совет Стражей. Однако главная интрига, кто станет возможным преемником Верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи. В июле ему исполнится 85 лет.

«Сегодня Иран переживает непростой период и люди понимают всю важность предстоящего голосования. Поэтому явка на выборах, очевидно, будет выше, чем в прошлый раз. Страны, которые находятся с севера и востока от Ирана, относятся к нам с уважением и мы готовы отвечать им взаимностью. А США и европейским странам необходимо пересмотреть свой подход», - предупредил политолог Сейед Бейсан Ахлави.

Версия метеоусловий пока, по всей видимости, остается приоритетной для следствия. Иранское агентство Tasnim пишет о так называемой горной волне, или линзовидном облаке, которое образуется при скорости ветра не меньше десяти метров в секунду. Никаких официальных обвинений в адрес США или Израиля пока не выдвинуто.