На корпусе вертолета Раиси не обнаружили следов от пуль

Иранские специалисты не выявили следов пуль на корпусе вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, который потерпел крушение 19 мая.

Во время полета пилот поддерживал связь с двумя другими вертолетами, которые были в составе кортежа. Уточняется, что воздушное судно разбилось после столкновения с возвышенностью. О предварительных результатах расследования сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) генштаба ВС Ирана.

«Пилот потерпевшего крушение вертолета находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа. На компонентах разбившегося вертолета не было обнаружено следов пуль или подобных повреждений. Потерпевший крушение вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью», - приводит слова ведомства местное агентство Tasnim.

Трагедия произошла днем 19 мая, когда перевозивший главу Исламской Республики Иран вертолет потерпел крушение на северо-западе страны в провинции Восточный Азербайджан. С Раиси на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и еще несколько официальных лиц, по меньшей мере погибли восемь человек.

В Азербайджане, откуда возвращался Раиси, он с коллегой Ильхамом Алиевым торжественно открывали гидроузел «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.

На следующий день в Иране создали комиссию для расследования крушения президентского вертолета. В нее вошли специалисты из военной и технической области, которым поручено изучить причины крушения вертолета.