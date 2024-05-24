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На корпусе вертолета Раиси не обнаружили следов от пуль

Пресс-служба иранского генштаба сообщила, что не нашла следов пуль или иного воздействия на потерпевший крушение вертолет президента Раиси.
Марина Крижановская 2024-05-24 00:32:34
© Фото: ТРК «Звезда»

Иранские специалисты не выявили следов пуль на корпусе вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, который потерпел крушение 19 мая.

Во время полета пилот поддерживал связь с двумя другими вертолетами, которые были в составе кортежа. Уточняется, что воздушное судно разбилось после столкновения с возвышенностью. О предварительных результатах расследования сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) генштаба ВС Ирана.

«Пилот потерпевшего крушение вертолета находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа. На компонентах разбившегося вертолета не было обнаружено следов пуль или подобных повреждений. Потерпевший крушение вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью», - приводит слова ведомства местное агентство Tasnim.

Трагедия произошла днем 19 мая, когда перевозивший главу Исламской Республики Иран вертолет потерпел крушение на северо-западе страны в провинции Восточный Азербайджан. С Раиси на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и еще несколько официальных лиц, по меньшей мере погибли восемь человек.

В Азербайджане, откуда возвращался Раиси, он с коллегой Ильхамом Алиевым торжественно открывали гидроузел «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.

На следующий день в Иране создали комиссию для расследования крушения президентского вертолета. В нее вошли специалисты из военной и технической области, которым поручено изучить причины крушения вертолета.

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