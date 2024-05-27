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В Грузии рассказали о шансах преодолеть вето на закон об иноагентах

Грузинский президент Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иностранных агентах, который вызвал акции протеста в стране.
Ян Брацкий 2024-05-27 15:29:52
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Запад ведет себя в отношении Грузии недостойно, пытаясь влиять на политические процессы внутри страны. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия. Он уверен, что Тбилиси жизненно необходим закон об иноагентах. Для страны это вопрос суверенитета.

«Я оцениваю политику Запада в отношении Грузии как не партнерскую. Это отношение большого хозяина к своему вассалу. Ведут себя крайне недостойно, и даже их выходы на площади, которые они устраивают, это в первую очередь неуважение к грузинской государственности. В отношении Грузии Запад будет применять различные методы воздействия. Это будут и санкции, и угрозы, и, возможно, даже теракты, как мы видели в Словакии», - заявил Пипия.

На одной стороне с западными элитами находится президент Грузии Саломе Зурабишвили, считает он. Об этом говорят ее многочисленные заявления против принятия закона об иноагентах и вето, наложенное на него.

«Вето президента имеет символическое значение. Но, учитывая ее позицию, она это делает, чтобы еще больше разжечь революционные настроения у населения. Она просто подливает масла в огонь. Они уже перешли на откровенный терроризм. Неолибералы ничего не стесняются. У них нет ни совести, ни чести, ни достоинства. Потеряли все, кроме аппетита», - отметил Пипия.

Сегодня, 27 мая, парламент Грузии начнет процедуру по преодолению вето президента. Первым этапом станет проведение заседания комитета по юридическим вопросам парламента, в ходе которого рассмотрят вето. Если комитет одобрит его преодоление, депутатам предстоит проголосовать за подобный шаг на пленарном заседании во вторник, 28 мая. Для принятия решения требуется простое большинство голосов.

Напомним, закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят 14 мая в третьем, окончательном чтении. В тот же день на улицы крупных городов вышли оппозиционно настроенные демонстранты.

#Грузия #Запад #митинги #наш эксклюзив #закон об иноагентах
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