Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.

Выступая на мероприятии по случаю Дня независимости страны, политик подчеркнул важность сохранения государственной независимости.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», - приводит его слова ТАСС.

Кобахидзе также указал на то, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности Грузии.

В свою очередь Зурабишвили, выступая перед военнослужащими и представителями руководства страны, раскритиковала действия властей государства, напомнив о том, что результаты предстоящих выборов определят дальнейший вектор политики: пророссийский или европейский.

Ранее Кобахидзе призвал не допустить в Грузии украинизации и майдана, которые могут привести к открытию второго фронта.