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Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в госизмене

Соответствующее заявление сделано во время празднования Дня независимости страны.
Глеб Владовский 2024-05-26 12:16:56
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.

Выступая на мероприятии по случаю Дня независимости страны, политик подчеркнул важность сохранения государственной независимости.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», - приводит его слова ТАСС.

Кобахидзе также указал на то, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности Грузии.

В свою очередь Зурабишвили, выступая перед военнослужащими и представителями руководства страны, раскритиковала действия властей государства, напомнив о том, что результаты предстоящих выборов определят дальнейший вектор политики: пророссийский или европейский.

Ранее Кобахидзе призвал не допустить в Грузии украинизации и майдана, которые могут привести к открытию второго фронта. 

 

#в стране и мире #Грузия #Зурабишвили #Ираклий Кобахидзе
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