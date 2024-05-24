Блинкен заявил, что США вводят ограничительную визовую политику с Грузией

Соединенные Штаты введут визовые ограничения в отношении Грузии из-за принятого закона об иноагентах. О нововведениях в части визовой политики рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он уточнил, что ограничения затронут тех лиц и членов их семей, которые, по мнению Штатов, ответственны или сопричастны подрыву демократии в Грузии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«В ответ на эти действия госдепартамент вводит новую ограничительную визовую политику для Грузии, которая будет применяться к лицам, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей», - заявил глава Госдепа США.

Кроме того, подчеркнул Блинкен, ответственные в Грузии за «меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания» также столкнутся с новой политикой визовых ограничений США.

Также глава Госдепа пообещал начать «всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества» между Вашингтоном и Тбилиси.

Как сообщалось 14 мая, власти США пригрозили санкциями против Грузии из-за «подрыва демократии». Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен пообещал персональные санкции в отношении грузинского руководства, если в стране будет подорвана демократия.