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В Грузии проведут первое заседание по преодолению вето президента

Если комитет одобрит преодоление вето, который на закон об иноагентах наложила президент страны, вопрос будет вынесен депутатам парламента на голосование во вторник.
Елизавета Кондрикова 2024-05-27 02:06:07
© Фото: Ulf Mauder dpa Globallookpress

Парламент Грузии в понедельник 27 мая начнет процедуру по преодолению вето президента страны Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах. Об этом свидетельствует сообщение на сайте законодательного органа.

Первым этапом процедуры станет проведение заседания комитета по юридическим вопросам парламента, в ходе которого рассмотрят вето, оно пройдет сегодня в 09:00 (08:00 по моск. времени). Если комитет одобрит преодоление вето, депутатам будет необходимо проголосовать за подобный шаг на пленарном заседании, назначенном на вторник.    

Для принятия меры требуется набрать простое большинство голосов «за», после чего закон вновь будет направлен на подпись президенту. При повторном отказе Зурабишвили  спикер парламента имеет право принять закон.

Напомним, грузинский президент 18 мая наложила вето на скандальный законопроект об иностранных агентах, который вызвал масштабные акции протеста в стране. Она назвала закон «российским» и противоречащим «конституции Грузии и европейским стандартам».

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят 14 мая в третьем, окончательном, чтении. Демонстрации продолжились в том числе после принятия документа.

#Грузия #вето #Саломе Зурабишвили #закон об иноагентах #парламент грузии
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