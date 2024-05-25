В G7 заявили о намерении продолжить вводить санкции против России

Государства «Большой семерки» намерены продолжать вводить санкции против России для влияния на снижение возможностей страны в участии СВО. Информация об этом указана в коммюнике, который приняли по итогам встречи в Стрезе глав Минфинов и ЦБ стран G7. Также государства заявили о продлении антироссийских санкций в сфере энергетики.

«Мы условились продолжить финансовые и экономические санкции, направленные на сокращение источников доходов России и снижение ее возможностей продолжать войну против Украины», - говорится в документе.

С момента начала специальной военной против России введено более 15 тысяч санкций. В мае 2024 года Япония заморозила активы девяти организаций РФ и внесла в список санкций генерального директора государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимиа Михейчика. Ранее Новая Зеландия ввела ограничения против физических лиц и компаний, которые имеют отношение к поставкам оружия из КНДР и Ирана в Россию. А также президент США Джо Байден запретил до 2040 года ввоз низкообогащенного урана, произведенного российским предприятием или на территории России.