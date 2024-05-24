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Япония заморозила активы девяти организаций из России

Заморожены активы девяти организаций и одного физического лица.
Мария Зайцева 2024-05-24 06:34:00
© Фото: Stanislav Kogiku AFLO Globallookpress

Япония добавила в список санкций девять российских организаций и одного россиянина. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте МИД страны.

В сообщении министерства указано, что Япония считает предполагаемые закупки Россией оружия у Северной Кореи нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих передачу оружия и связанных с ним материалов в КНДР и из нее. В ведомстве осудили этот шаг и заявили, что он может привести к ухудшению ситуации на Украине.

МИД подчеркнул, что добавление российских компаний и лиц в санкционный список — вклад в международные усилия по установлению международного мира.

В список внесен генеральный директор государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик, и девять компаний: ООО «МГ-Флот», ООО «М-Лизинг», ООО «Судоходная компания АЗИА», ОАО «Государственная авиакомпания "224 Летный отряд"», ООО «ВСК», Федеральное Казенное Учреждение «Войсковая Часть 25969», Исследовательский комплекс «Владимировка» и полигон Ашулук.

Ранее 23 мая в МИД России заявили, что РФ не собирается быть инициатором восстановления контактов с Японией в нынешнее время.

#Россия #в стране и мире #Япония #санкции #компании #заморозка активов
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