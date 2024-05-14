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Байден подписал указ о запрете на ввоз российского урана до 2040 года

Закон позволяет США осуществлять экстренные закупки в РФ вплоть до 2028 года.
Владимир Рубанов 2024-05-14 02:15:46
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает ввоз низкообогащенного урана, произведенного в России или российским предприятием. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Ранее этот законопроект был принят обеими палатами Конгресса США. Документ предполагает введение запрета на ввоз низкообогащенного урана через 90 дней после вступления закона в силу.

Запрет будет введен до 2040 года, но экстренные закупки возможны вплоть до 2028 года.

По данным министерства энергетики США, Россия находится на первом месте среди всех иностранных поставщиков урана, который используется как топливо для американских АЭС. Сообщалось, что РФ зарабатывает на этих продажах около $1 млрд ежегодно.

Замещение этих поставок в США может привести к повышению стоимости топлива примерно на 20%.

#АЭС #Уран #санкции #Джо Байден #Эмбарго #Запрет #закон #атомная энергетика #ядерное топливо
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