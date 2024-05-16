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Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Ограничения введены против физических лиц и компаний, которые имеют отношение к поставкам оружия из КНДР и Ирана в Россию, сообщили в МИД страны.
Владимир Рубанов 2024-05-16 03:58:49
© Фото: Guo Lei Xinhua, Global Look Press

Власти Новой Зеландии расширили антироссийский санкционный список. Ограничения введены в отношении 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих «военно-стратегическую поддержку», заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

Ограничения введены против физических лиц и компаний, которые имеют отношение к поставкам оружия из КНДР и Ирана в Россию, сообщили в МИД страны.

Кроме того, санкции направлены против тех, кто «способствует насильственному переселению украинских детей в Россию», говорится в заявлении.

Новая Зеландия и раньше вводила антироссийские санкции против России вслед за западными странами. С 2022 года власти этой страны объявили о санкциях в отношении более чем 1700 физических и юридических лиц, а также ряд торговых ограничений.

#Украина #КНДР #санкции #Иран #Новая Зеландия #СВО
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