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В Минфине заявили об ответных мерах на конфискацию активов Западом

По словам Силуанова, Москва имеет возможность дать зеркальный ответ.
Глеб Владовский 2024-05-25 14:35:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия примет ответные меры в том случае, если страны Запада примут решение об использовании замороженных активов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, раньше всегда казалось, что имущество других стран - это табу, на которые никакие санкции не должны распространяться. Однако страны Запада решили, что на них не действуют какие-либо правовые основы.

«У нас то же самое есть (доходы от активов - Прим. ред.)... Будет решение — аналогично поступим, зеркально, поэтому ответ у нас есть», - подчеркнул политик.

Напомним, что 21 мая Еврокомиссия согласовала первое изъятие доходов от активов России, которое должно состояться в июле. Также сообщалось, что в свою очередь Венгрия блокирует попытки финансирования таким образом помощи для ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба за счет находящегося в России американского имущества в случае изъятия имущества россиян в США.

#Антон Силуанов #Минфин РФ #компенсация ущерба #активы РФ
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