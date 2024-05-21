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ЕК анонсировала первое изъятие доходов от активов РФ у банков ЕС

В Еврокомиссии отметили, что последующие платежи будут проходить дважды в год.
Игнат Далакян 2024-05-21 20:35:59
© Фото: Zhao Dingzhe XinHua Globallookpress

Первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных российских активов произойдет в июле. Об этом сообщила Еврокомиссия.

«Первые ресурсы будут доступны для поддержки Украины в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год», - цитирует ТАСС сообщение ЕК.

Напомним, что Евросоюз одобрил использование замороженных активов Банка России для оказания помощи Украине. Уточнялось, что 90% доходов от реинвестиции российских активов обязаны отдавать все финансовые структуры, на счету которых заморожено более одного миллиона евро средств РФ.

Политолог Евгений Михайлов выразил мнение, что использование российских замороженных активов нанесет урон имиджу Европейского Союза. По его словам, многие страны держат свои активы в государствах ЕС, и им не понравится, что «их средствами могут распоряжаться какими-то указаниями».

#в стране и мире #Украина #Еврокомиссия #конфискация #Европейский союз #замороженные активы России
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