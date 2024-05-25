FT: Венгрия мешает Западу использовать активы РФ для помощи ВСУ

Страны Запада выразили возмущение насчет блокировок Венгрией попыток использовать замороженные активы РФ для нужд ВСУ. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Брюссель предложил Будапешту сделку, согласно которой при закупке вооружений для Киева не будут использоваться венгерские доля в средствах союза в обмен на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан не станет накладывать вето на продвигаемый ЕС механизм. Несмотря на соглашение, Будапешт, как отмечают собеседники агентства, «создает проволочки в процессе».

Дипломаты ЕС выразили уверенность, что соглашения удастся достигнуть к июлю, когда настанет срок первой выплаты.

Ранее Орбан рассказал, что страны-члены НАТО ведут работу над вопросом возможности участия НАТО в конфликте на Украине.