Путин разрешил использовать имущество США для компенсации ущерба от изъятия активов РФ

Президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, президент России постановил правительству установить специальный порядок компенсации такого ущерба. Специальный порядок действий применяется в случае необоснованного лишения российских правообладателей прав на имущество.

В частности, теперь имущество США или связанных с ними лиц в России может быть использовано для компенсации ущерба Российской Федерации или Центробанка. Глава государства также установил, что правообладатель из РФ может судиться по российским законам для установления незаконного изъятия имущества со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Европейский союз одобрил использование замороженных активов России для финансирования Украины. В ЕК отметили, что первое изъятие средств произойдет в июле 2024 года.