Предполагаемые террористы из «Крокуса» не обжаловали продление ареста

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» не стали подавать апелляции на постановления о продлении их ареста до 22 августа.

Как сообщает РИА Новости, в картотеке судов указаны имена четырех гражданин Таджикистана - Шамсидина Фаридуни*, Далерджона Мирзоева*, Муродали Рачабализоды* и Мухаммадсобира Файзова* - в отношении которых вступили в силу постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 16 мая, этим четырем обвиняемым в террористическом акте продлили арест до 22 августа. Заседание прошло в Басманном районном суде Москвы. Всех их судят по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть).

Масштабная трагедия произошла 22 марта, когда тысячи зрителей собрались в концертном зале в подмосковном Красногорске. Незадолго до начала концерта в здание ворвались люди в камуфляжной форме и с автоматическим оружием, они начали расстреливать посетителей в холле, затем ворвались в огромный зал, продолжили расстреливать из автоматов людей, параллельно поджигая помещение.

В результате произошедшего погибли 145 человек, сотни людей получили ранения. Силовики задержали 12 человек, все они стали фигурантами уголовного дела о теракте.

* Указанные фигуранты занесены в реестр террористов и экстремистов.