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Бортников: можно уверенно говорить о причастности к «Крокусу» ГУР МО Украины

В ФСБ России подчеркнули, что обстоятельства произошедшего будут установлены и виновники понесут наказание.
Глеб Владовский 2024-05-24 08:31:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главное управление разведки Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе». Такое заявление сделал директор ФСБ России Александр Бортников.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», - сообщил он, выступая на проходящем в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Бортников также отметил, что уже задержаны свыше 20 человек, имеющих отношение к этой трагедии.

Глава ведомства подчеркнул, что обстоятельства произошедшего будут установлены и виновники понесут наказание.

Напомним, что 22 марта в подмосковном Красногорске в здание ТЦ ворвались люди с автоматическим оружием и начали расстреливать посетителей, параллельно поджигая помещение. В результате трагедии погибли 145 человек.

#Теракт #ФСБ РФ #ГУР МО Украины #крокус
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