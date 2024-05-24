Бортников: можно уверенно говорить о причастности к «Крокусу» ГУР МО Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе». Такое заявление сделал директор ФСБ России Александр Бортников.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», - сообщил он, выступая на проходящем в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Бортников также отметил, что уже задержаны свыше 20 человек, имеющих отношение к этой трагедии.

Глава ведомства подчеркнул, что обстоятельства произошедшего будут установлены и виновники понесут наказание.

Напомним, что 22 марта в подмосковном Красногорске в здание ТЦ ворвались люди с автоматическим оружием и начали расстреливать посетителей, параллельно поджигая помещение. В результате трагедии погибли 145 человек.