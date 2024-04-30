Люди несут цветы и игрушки к «Крокусу» на 40-й день с момента теракта

С момента террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» прошло 40 дней. Люди несут цветы, игрушки и фотографии погибших к концертному залу. Около забора появился новый мемориал.

Сегодня у места трагедии, а также в Никольском соборе в Павшинской пойме пройдут панихиды по жертвам кровавого теракта. Напомним, в результате нападения террористов на посетителей концертного зала вечером 22 марта погибли 145 человек, еще 551 человек получил ранения.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что трагедия в «Крокусе» является ярким примером любой ненависти к России и бесчеловечности его исполнителей. Он также сообщил, что следствие подтвердило непосредственную связь исполнителей нападения с украинскими националистами. Патрушев подчеркнул, что исполнители, организаторы и пособники теракта и другие аффилированные лица будут наказаны, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы.

В Следственном комитете РФ предположили, что теракт в «Крокус Сити Холле» может быть связан с проведением специальной военной операции. Сотрудникам ведомства удалось получить информацию со смартфонов фигурантов уголовного дела. В частности, в мобильных устройствах следователи нашли фотографии входов в здание концертного зала, которые были отправлены преступникам утром 24 февраля. Также в телефоне одного из террористов нашли фото и картинки украинских боевиков с желто-синими флагами на фоне военной техники и разрушенных домов.

Министры иностранных дел стран G7 в свою очередь отказались признавать причастность Киева к теракту. В «Большой семерке» настаивают на версии, что ответственность за атаку несет террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещенная в РФ террористическая организация).

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.