Политолог Лосев рассказал, у каких компаний США могут изъять имущество

В России создадут реестр американских активов. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Политолог сообщил, что ряд американских компаний не покинули РФ и продолжают делать бизнес, поэтому величина активов может быть достаточно большой.

«Если компания создает в РФ рабочие места и платит налоги и их поведение ответственное, то сначала будут искать тех, кто не приносит пользы российской экономике», - рассказал политолог.

По его словам, это является «залогом» в случае, если будет реальная конфискация российских активов. Лосев пояснил, что речь идет не только об активах ЦБ РФ, но и об активах российских инвесторов, которые находятся как в американских банках, так и в американских депозитариях.

«Только в случае если в США примут решение о конфискации, то тогда будут действовать наши суды соответственно. Здесь уже зеркально», - сказал эксперт.

Специалист также подчеркнул, что западные страны нарушили международное право, приняв закон о конфискации российских активов для помощи Украине.

«Тот закон о конфискации российских активов на помощь Украине нарушает международное право, потому что суверенное средство обладает иммунитетом и нет возможности по закону конфисковать. Мы же в данном случае применяем контрмеры. А вот контрмеры в международном праве обеспечивают юридическое право действий в ответ на поведение, которое нарушает международное право», - отметил Лосев.

Ранее президент России подписал указ, разрешающий использовать имущество США в РФ для компенсации ущерба от изъятия российских активов. Глава государства постановил правительству установить специальный порядок компенсации такого ущерба.

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны G7 и Евросоюз заморозили почти половину российских валютных резервов, общая сумма которых насчитывает около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Американская администрация не раз заявляла о планах согласования на саммите «Большой семерки» в июне в Италии общего подхода к использованию суверенных активов Российской Федерации. Европейскому союзу несколькими днями ранее удалось достигнуть договоренности об использовании замороженных активов ЦБ РФ для оказания помощи киевскому режиму. В Европейской комиссии отметили, что первое изъятие российских средств произойдет в июле 2024 года.