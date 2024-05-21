ЕС одобрил использование активов РФ для финансирования Украины

Евросоюз одобрил использование замороженных активов ЦБ РФ для оказания помощи киевскому режиму. Об этом сообщил глава чешского МИД Ян Липавский.

«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году, 90% пойдет на армию Украины», - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны ЕС достигли соглашения в передаче 90% замороженных активов России Украине.

Напомним, что с момента начала СВО ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро, 200 из которых находятся в странах Европы.

В свою очередь российский МИД предупредил Запад о последствиях конфискации активов Москвы.