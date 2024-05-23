Шольц заявил, что у Евросоюза не появится свое ядерное оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз никогда не обзаведется собственным ядерным оружием. При этом немецкий лидер отметил, что странам ЕС необходимо повысить обороноспособность.

«Чтобы внести ясность: никакого "ядерного оружия ЕС" не будет - это просто нереально», - цитирует «360» Шольца.

Глава ФРГ заявил, что также нет намерения ставить под сомнение суверенитет французской ядерной силы сдерживания.

Канцлер Германии призвал страны ЕС увеличить вклад в распределение средств на обеспечение безопасности, независимо от результатов грядущих выборов американского президента. Шольц также заявил о необходимости укрепить «европейскую опору сдерживания» в НАТО. Он также поддержал предложение французского президента Эммануэля Макрона обсудить будущее системы обороны.

Ранее о готовности разместить на своей территории ядерное оружие заявила Польша. По словам президента страны, размещение ядерного оружия Соединенных Штатов укрепит восточный фланг НАТО. Однако, польского лидера раскритиковали как внутри страны, так и за ее пределами. Глава МИД Польши Радослав Сикорский. заявил, что Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать тему потенциального размещения ядерного оружия США на территории страны. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что эти заявления напугали даже США. По словам представителя Кремля, польский лидер пытается бежать «впереди телеги», а НАТО потом приходится все опровергать.