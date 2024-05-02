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Еще один информатор о проблемах Boeing внезапно заболел и умер в США

Бывший аудитор качества у поставщика Boeing Джошуа Дин внезапно заболел и скончался от осложнений бактериальной инфекции.
Ян Брацкий 2024-05-02 02:52:18
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press

Еще один источник утечек о нарушениях при производстве пассажирских самолетов Boeing внезапно скончался в США.

«Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни», - сообщает издание Seattle Times.

Бывшему аудитору было 45 лет, он вел здоровый образ жизни и никогда не жаловался на болезни. Погибший известен тем, что направлял жалобы американскому авиарегулятору на производственную линию модели 737, а также выступал свидетелем по делу акционеров компании. Незадолго до гибели он начал испытывать трудности с дыханием. В течение нескольких дней развилась бактериальная инфекция, органы один за другим начали отказывать, говорится в сообщении издания.

Это не первый подобный случай в США. Двенадцатого марта в своем фургоне был найден 62-летний информатор Джон Барнетт, проработавший в компании Boeing больше 30 лет. Напомним, за последнее время с самолетами Boeing произошло несколько инцидентов. Они теряли шасси на взлете и даже фрагменты фюзеляжа. По всем фактам ведется расследование.

#Самолет #Boeing #сша #безопасность #информатор #737 MAX
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