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Дававший показания против Boeing экс-сотрудник найден мертвым в США

Джон Барнетт проработал в американской корпорации Boeing 32 года, после выхода на пенсию он рассказал о проблемах на производстве и о давлении на сотрудников.
Дарина Криц 2024-03-12 02:21:01
© Фото: Daniel Bockwoldt dpa Globallookpress

В Соединенных Штатах обнаружили мертвым бывшего сотрудника корпорации Boeing, занимающейся производством авиационной, космической и военной техники. Джон Барнетт вышел на пенсию в 2017 году по состоянию здоровья, проработав в компании 32 года. Он успел запомниться критикой производственных стандартов промышленного гиганта.

Как сообщила британская корпорация Би-би-си, за несколько дней до этого 62-летний Барнетт давал показания по иску осведомителя против Boeing. Он скончался 9 марта, полиция проводит расследование.

Сообщается, что мужчина занимал пост менеджера по качеству на заводе в Норт-Чарльстоне. Там же производился современный авиалайнер 787 Dreamliner, который в основном задействуют на дальнемагистральных маршрутах.

В 2019 году сотрудник корпорации рассказал британскому СМИ, что находящиеся под давлением рабочие намеренно использовали некачественные детали при сборке самолета на производственной линии.

Барнетт заявлял об обнаруженных им серьезных проблемах с кислородными системами. По его мнению, это может означать, что каждая четвертая дыхательная маска не сработает в случае ЧП.

Также экс-сотрудник выражал беспокойство, что стремление ускорить сборку нового самолета отразится на его качестве и, как следствие, на его безопасности. Эти заявления корпорация Boeing отрицала.

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