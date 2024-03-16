В США Boeing-737 потерял часть обшивки в полете

В американском штате Орегон Boeing-737 потерял часть обшивки в полете. Нехватку обнаружила инспекция воздушного судна после посадки, сообщает RT.

«Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполетная инспекция установила отсутствие панели», - говорится в сообщении авиарегулятора.

В ведомстве отметили, что воздушное судно вылетело из Сан-Франциско. Согласно заявлению авиарегулятора, будет проведено расследования по факту инцидента.

Американские средства массовой информации пишут, что во время полета о проблемах не сообщалось. Эксплуатация самолета на время установления всех фактов происшествия приостановлена.

В последнее время часто сообщается о проблемах с воздушными суднами Boing. На этой неделе самолет Boing-737 из Москвы в Касабланку приземлился в Танжере из-за проблем с двигателем. Сообщалось о хлопке в правом двигателе во время полета.