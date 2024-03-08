Самолет с 235 пассажирами на борту потерял шину при взлете из Сан-Франциско

Самолет одной из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines потерял шину при взлете из аэропорта Сан-Франциско. Об этом сообщает телеканал NBC Los Angeles.

Уточняется, что авиалайнер Boeing 777-200 выполнял рейс в Японию, однако был вынужден совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. На борту воздушного судна находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота.

«У самолета 777-200 шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет рассчитан на безопасную посадку с отсутствующими или поврежденными шинами», - передает источник слова представителя авиакомпании.

В пожарной службе Лос-Анджелеса подтвердили, что авиалайнер благополучно сел в городском аэропорту около 13.30 по местному времени после того, как экипаж сообщил о проблеме с шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что пропавшую шину обнаружили на территории аэропорта Сан-Франциско, при падении она повредила несколько автомобилей. Пока сотрудники воздушной гавани устраняли последствия происшествия, взлетно-посадочная полоса была ненадолго закрыта, однако это никак не повлияло на дальнейшую работу аэропорта.