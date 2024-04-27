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Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фигурант дела ранее был задержан за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка.
Алексей Курильченко 2024-04-27 14:14:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Столичный суд принял решение об аресте еще одного подозреваемого в участии в террористическом акте в «Крокус Сити Холле». По делу проходит гражданин Таджикистана.

Как сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции, имя подозреваемого - Курбонов Джумахон Бегиджонович. Судья принял решение заключить фигуранта под стражу до 22 мая.

Курбонов был задержан 11 апреля за мелкое хулиганство. Он нарушил общественный порядок и использовал нецензурную брань в публичном месте. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, поэтому суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Также его подозревают в соучастии в теракте.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные люди ворвались в здание, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Боевики открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Погибли около 145 человек, более 500 получили ранения.

#в стране и мире #Теракт #арест #суд #Крокус сити холл
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