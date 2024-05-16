Четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе» продлили арест до 22 августа

Четырем обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе» продлили меру пресечения в виде заключения под стражу, они будут находиться в СИЗО до 22 августа, передает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Рассмотрение материалов проходило в Басманном районном суде. Речь идет о четырех фигурантах - Мухаммадсобире Файзове*, Далерджоне Мирзоеве*, Саидакрами Рачабализоде* и Шамсидине Фаридуни*.

По данным следствия, указанные лица принимали непосредственное участие в исполнении теракта в концертном зале. Их судят по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.

Напомним, трагедия в подмосковном «Крокусе» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Зрители собрались в зале, некоторые толпились в фойе в момент, когда раздались первые выстрелы.

Вооруженные люди в камуфляже ворвались в зал, начали расстреливать из автоматов людей, а затем подожгли здание. По последней информации, жертвами этих страшных событий стали 145 человек.

* Указанные фигуранты занесены в реестр террористов и экстремистов.