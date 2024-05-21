Стартовал 1-й этап учений ВС РФ с нестратегическим ядерным оружием

Минобороны России сообщает о начале проведения первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Учения проводятся в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России. Руководит учениями Генеральный штаб ВС РФ.

На этом этапе личный состав ракетных соединений ЮВО отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для комплекса «Искандер». Производится отработка снаряжения ими ракет-носителей, а также скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к пускам.

Кроме этого, личный состав подразделений ВКС России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных боеприпасов, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал». При этом производятся и вылеты в назначенные районы патрулирования.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Это необходимо для реагирования, а также в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета России. Учения проводятся в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных официальных лиц Запада в адрес РФ.

Ранее сообщалось, что на втором этапе этих учений к России присоединится и Белоруссия. Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин отмечал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сам просил об этом.

Кроме этого, Путин ранее заявил, что в подобных учениях нет ничего необычного - он подчеркнул, что подобная работа является плановой.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, отмечал, что проведение учений по применению нестратегического ядерного оружия связано с заявлениями Запада о готовности отправить свои войска на Украину.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.