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Белоруссия присоединится к России на втором этапе ядерных учений

Владимир Путин отметил, что президент Белоруссии сам просил о том, чтобы присоединиться к ядерным учениям Вооруженных сил России.
Тимур Шерзад 2024-05-09 12:02:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Белоруссия присоединится к России на втором этапе ядерных учений. Об этом заявил президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. 

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», - сказал Путин журналистам. 

Путин уточнил, что всего в этих учениях будет три этапа. Он отметил, что указание о присоединении ВС Белоруссии к учениям уже дано Генеральным штабам и оборонным ведомствам двух стран.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ВС Белоруссии отработают ядерные удары. Выполнять соответствующие задачи будет дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрильи самолетов Су-25.

#Россия #белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #ядерные учения
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