Белоруссия присоединится к России на втором этапе ядерных учений. Об этом заявил президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», - сказал Путин журналистам.

Путин уточнил, что всего в этих учениях будет три этапа. Он отметил, что указание о присоединении ВС Белоруссии к учениям уже дано Генеральным штабам и оборонным ведомствам двух стран.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ВС Белоруссии отработают ядерные удары. Выполнять соответствующие задачи будет дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрильи самолетов Су-25.