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В Кремле назвали причину проведения учений с отработкой применения ядерного оружия

По словам Пескова, они связаны со звучащими на Западе заявлениями о готовности отправить войска на Украину.
Глеб Владовский 2024-05-06 11:51:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что учения с отработкой применения нестратегического ядерного оружия прежде всего связаны с заявлениями Запада о готовности отправить войска на Украину.

По его словам, речь идет о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании о якобы готовности отправить войсковой контингент в зону конфликта.

«К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными», - уточнил Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что этот новый виток эскалации конфликта является беспрецедентным и требует особого внимания и мер.

Напомним, что 6 мая Минобороны сообщило о подготовке к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #страны запада #ядерные учения #Отправка войск на Украину
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