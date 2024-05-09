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Путин заявил, что в учениях с ядерным оружием нет ничего необычного

Глава государства добавил, что это плановая работа.
Глеб Владовский 2024-05-09 12:00:02
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет ничего необычного в отработке применения нестратегического ядерного оружия.

«Ничего здесь необычного нет, это плановая работа», - отметил российский лидер.

Напомним, что в Кремле заявили, что причиной проведения послужили заявления Запада, прежде всего президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании, о готовности отправить войска на Украину.

В свою очередь в российском МИД отметили, что эти маневры должны остудить «горячие головы» западных политиков и помогут им понять возможные катастрофические последствия их действий.

#в стране и мире #учения #ядерное оружие #Владимир Путин
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