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Поисковая операция на месте падения вертолета Раиси завершена

Тела погибших при крушении вертолета направлены в Тебриз.
Алексей Курильченко 2024-05-20 09:00:18
© Фото: Shadati, XinHua, Globallookpress

Операция по поиску погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси завершена. Об этом сообщает международное движение Красного Полумесяца.

Как заявил глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, все тела погибших были направлены в город Тебриз, возле которого произошла катастрофа.

«Все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз... Поиск тел завершен», - цитирует ТАСС заявление Коливанда.

О крушении воздушного судна стало известно вечером 19 мая. Вертолет совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Известно как минимум о восьми погибших - среди них президент Ирана Эбрахим Раиси. Для оказания помощи в поисках российская сторона направила самолеты Ил-76 МЧС России.

#крушение #Иран #Трагедия #Поисковая операция #Эбрахим Раиси
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