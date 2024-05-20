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МЧС показало погрузку техники для отправки на спасательную операцию в Иран

При подготовке к вылету в Иран на поиски потерпевшего крушение вертолета президента Раиси  МЧС погрузило в тяжелый транспортный самолет Ил-76 вертолет отряда «Центроспас».
Дарина Криц 2024-05-20 03:19:16
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

В самолет Ил-76 МЧС России погрузили вертолет отряда «Центроспас». Воздушное судно отправится в Иран на поиски потерпевшего крушение вертолета президента Эбрахима Раиси. Кадры погрузки опубликовало МЧС.

Инцидент произошел вечером 19 мая. Президент Ирана возвращался из Азербайджана, где встречался с коллегой Ильхамом Алиевым. В его кортеже было три вертолета, два из которых благополучно приземлились, а вертолет Раиси потерпел крушение.

Как сообщалось, вместе с ним на борту находились губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и аятолла Тебриза Али Хашеми, и еще несколько человек. По имеющимся сведениям, аятолла Хашеми вышел на связь после крушения судна, сказав, что слышит шум машин и сирены скорой помощи.

После этого ночью 20 мая президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить в Иран спасателей для помощи в поисках президентского вертолета.

Из аэропорта Жуковский в Тебриз отправляется сводная группировка МЧС РФ из сотрудников отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», а также спецтехника. В общей сложности вылетают 47 специалистов с необходимым снаряжением и оборудованием, высокопроходимая техника и вертолет БО-105.

 

#в стране и мире #Ил-76 #МЧС РФ #Иран #спасатели #Крушение вертолета #спецтехника #помощь Ирану #погрузка вертолета
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