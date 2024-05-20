Путин поручил отправить спасателей на поиски вертолета Раиси в Иране

Российский президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить спасателей в Иран для помощи в поисках вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Ранее вертолет совершил жесткую посадку по пути из Азербайджана, по имеющимся данным, из-за плохой погоды.

«Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин главе МЧС России Александру Куренкову. По обращению Иранской стороны спасатели МЧС России окажут помощь в поисково-спасательной операции вертолета», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

В группу спасателей вошли 47 человек, с ними будет высокопроходимая техника и вертолет БO-105. Технику начали погружать в аэропорту Жуковский для вылета в Тебриз.

Ранее сообщалось о том, как летевший с Раиси аятолла вышел на связь. Поговорить с ним удалось всего несколько секунд, потом связь стала недоступной.