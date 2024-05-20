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Путин поручил отправить спасателей на поиски вертолета Раиси в Иране

В состав группы спасателей вошли 47 человек, с ними высокопроходимая техника и вертолет.
Анастасия Бобылева 2024-05-20 02:00:45
© Фото: © Kremlin Pool via Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить спасателей в Иран для помощи в поисках вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Ранее вертолет совершил жесткую посадку по пути из Азербайджана, по имеющимся данным, из-за плохой погоды.

«Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин главе МЧС России Александру Куренкову. По обращению Иранской стороны спасатели МЧС России окажут помощь в поисково-спасательной операции вертолета», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

В группу спасателей вошли 47 человек, с ними будет высокопроходимая техника и вертолет БO-105. Технику начали погружать в аэропорту Жуковский для вылета в Тебриз.

Ранее сообщалось о том, как летевший с Раиси аятолла вышел на связь. Поговорить с ним удалось всего несколько секунд, потом связь стала недоступной.

#в стране и мире #Иран #Владимир Путин #МЧС #Эбрахим Раиси
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