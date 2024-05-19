Летевший в вертолете с Раиси аятолла вышел на связь

Аятолла Тебриза Али Хашем вышел на связь после инцидента с вертолетом президента Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Он заявил, что слышит шум машин и сирены скорой помощи.

Как сообщает портал Farsnews, помимо них на борту воздушного судна были губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и еще несколько человек.

«Среди пассажиров этого вертолета были аятолла Раиси, аятолла Али Хашем - имам Тебриза, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек», - указали журналисты.

Сообщается, что с аятоллой Али Хашемом удалось поговорить несколько секунд после произошедшей трагедии, но потом связь перестала быть доступной. Вместе с этим говорится, что один из родственников Раиси рассказал Fars, что вертолет с президентом приземлился из-за туманной погоды.

Прежде сообщалось, что удалось установить связь с двумя пассажирами из вертолета Раиси. Тогда упоминалось, что контакт был с одним из пассажиров и одним из членов экипажа, но не уточнялось, о ком именно идет речь.

Напомним, инцидент произошел во время возвращения Раиси из Азербайджана, он летел домой в сопровождении еще двух вертолетов. Два из них благополучно прибыли в Иран, другой, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в общественном месте Варзегана, его поиски осложняются крайне туманной погодой - видимость составляет порядка пяти метров.