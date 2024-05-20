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Востоковед Керимов: США будут расшатывать ситуацию в Иране после гибели Раиси

По словам экспертов, летом этого года в стране могут вспыхнуть новые протесты, организованные США.
Алексей Курильченко 2024-05-20 15:32:05
© Фото: Al Drago, CNP, KeystonePressAgency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Вашингтон постарается воспользоваться трагической гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и усилить свое влияние в регионе. При этом при жизни иранский лидер сделал все возможное, чтобы наладить всестороннее сотрудничество страны с Россией и Китаем, что не радовало власти США. Об этом в программе «Открытый эфир» заявил востоковед, советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов.

«Совершенно точно воспользуются. США в принципе не прекращали вмешательства в дела стран, которые считают своими соперниками. Эксперты, которые занимаются внутриполитической ситуацией Ирана, говорили, что этим летом возможна новая попытка расшатать ситуацию в стране, противопоставить протестующих силам правопорядка и власти. То, что произошло вчера, вполне может стать спусковым крючком для того, чтобы "под шумок" Штаты могли решить свои вопросы», - заявил эксперт.

По словам Керимова, Иран под руководством Раиси сильно сблизился с Россией и Китаем, что не устраивает Штаты. Так, именно при Раиси удалось принести на Ближний Восток китайское видение экономического развития. То же самое касается и отношений с Россией.

«Нынешний иранский кабинет - самый пророссийский за всю историю. Раиси был архитектором новых отношений с Россией, а ныне исполняющий обязанности президента Моххамад Мохбер - это человек, который курирует отношения с РФ. Раиси и Абдоллахиян сделали так, что Иран стал полноправным членом ШОС, создали зону свободной торговли с ЕАЭС, вступили в БРИКС. Уже на финишной прямой договор о всеобъемлющем партнерстве, в том числе и торговом, с Российской Федерацией - тоже детище Раиси и Абдоллахияна», - заявил Керимов.

Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета 19 мая в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. В катастрофе погибли восемь человек - среди них также глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян. Для оказания помощи в поисках российская сторона направила самолеты Ил-76 МЧС России. Похороны погибших при крушении пройдут 21 мая в городе Тебриз.

Полное интервью с востоковедом Туралом Керимовым смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на сайте телеканала «Звезда».

#сша #открытый эфир #Иран #наш эксклюзив #Эбрахим Раиси
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