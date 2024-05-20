МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Похороны Раиси пройдут 21 мая в Тебризе

Похороны президента Ирана и его сопровождающих состоятся 21 мая.
Мария Зайцева 2024-05-20 11:26:13
© Фото: Iranian Presidency, KeystonePressAgency, Globallookpress

Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси и его сопровождающих пройдет 21 мая в городе Тебриз. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на генерального директора управления по политическим вопросам, выборам и национальным отделениям Восточного Азербайджана.

Тела погибших при крушении вертолета отправлены в Тебриз и пройдут судебно-медицинскую экспертизу.

В Иране объявлен пятидневный траур по погибшему президенту Раиси, заявил верховный лидер Хаменеи.

Ранее стало известно, что Раиси и еще семь лиц, включая главу МИД Ирана, погибли при крушении вертолета в Восточном Азербайджане.

#вертолет #крушение #гибель #похороны #Эбрахим Раиси
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 