Похороны Раиси пройдут 21 мая в Тебризе

Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси и его сопровождающих пройдет 21 мая в городе Тебриз. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на генерального директора управления по политическим вопросам, выборам и национальным отделениям Восточного Азербайджана.

Тела погибших при крушении вертолета отправлены в Тебриз и пройдут судебно-медицинскую экспертизу.

В Иране объявлен пятидневный траур по погибшему президенту Раиси, заявил верховный лидер Хаменеи.

Ранее стало известно, что Раиси и еще семь лиц, включая главу МИД Ирана, погибли при крушении вертолета в Восточном Азербайджане.