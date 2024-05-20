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Песков: Иран не просил у спецслужб РФ помощи в расследовании гибели Раиси

На данный момент РФ не располагает информацией об участии российских представителей в траурной церемонии.
Алексей Курильченко 2024-05-20 12:29:29
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Иран не запрашивал помощи российских спецслужб в расследовании крушения вертолета, при котором погиб президент республики Эбрахим Раиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что участие представителей России в траурной церемонии также не предполагается, это связано с традициями проведения подобных мероприятий. Официальный Тегеран также не предоставил информации по данному вопросу.

О крушении воздушного судна, на борту которого находился Раиси, стало известно вечером 19 мая. Вертолет совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Известно о восьми погибших - среди них президент и глава МИД Ирана. Для оказания помощи в поисках российская сторона направила самолеты Ил-76 МЧС России. Похороны погибших при крушении пройдут 21 мая в городе Тебриз.

#Иран #спецслужбы #Дмитрий Песков #Трагедия #Эбрахим Раиси
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