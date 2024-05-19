Временный поверенный РФ предложил помощь в поисках вертолета Раиси

Россия сообщила Ирану о готовности отправить спасателей на поиск вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом рассказал временный поверенный в делах посольства России в Тегеране.

«Мы заявили об этой готовности МИД Ирана и ждем решения иранской стороны», - передает его слова информагентство Tasnim, имя дипломата не называется.

Ранее в российском МИД заявили о готовности помочь в поисках вертолета Раиси. Он потерпел аварию, когда иранский президент возвращался из Азербайджана. Найти вертолет было сложно из-за погодных условий, однако позже удалось установить его точное местоположение. К предполагаемому месту аварии направили все поисково-спасательные группы.

Сообщалось также, что один пассажир вертолета и один член экипажа смогли выйти на связь. Однако кто именно это был, неизвестно.