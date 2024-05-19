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В КСИР сообщили об установлении точного местоположения вертолета Раиси

Поисково-спасательные группы были направлены к месту происшествия, о состоянии президента Ирана все еще неизвестно.
Елизавета Кондрикова 2024-05-19 22:52:23
© Фото: mehrnews, Telegram

Специалисты установили точное местоположение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, был получен сигнал с места жесткой посадки воздушного судна, сообщил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде.

«Несколько минут назад с места происшествия был получен сигнал с вертолета и телефона одного из членов экипажа», - приводит агентство Tasnim слова Гализаде.

Уточняется, что все поисково-спасательные группы в регионе были направлены к месту ЧП. Генерал добавил, что надеется «сообщить народу хорошие новости».

Ранее сообщалось о том, что у возможного места аварии находятся четыре отряда спасателей с альпинистами и специально обученными собаками. О состоянии президента Ирана, как и всех пассажиров и членов экипажа вертолета, на данный момент информации нет.

#вертолет #Иран #ЧП #Эбрахим Раиси #президент ирана
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