В КСИР сообщили об установлении точного местоположения вертолета Раиси

Специалисты установили точное местоположение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, был получен сигнал с места жесткой посадки воздушного судна, сообщил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде.

«Несколько минут назад с места происшествия был получен сигнал с вертолета и телефона одного из членов экипажа», - приводит агентство Tasnim слова Гализаде.

Уточняется, что все поисково-спасательные группы в регионе были направлены к месту ЧП. Генерал добавил, что надеется «сообщить народу хорошие новости».

Ранее сообщалось о том, что у возможного места аварии находятся четыре отряда спасателей с альпинистами и специально обученными собаками. О состоянии президента Ирана, как и всех пассажиров и членов экипажа вертолета, на данный момент информации нет.