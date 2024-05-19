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Fars: удалось установить связь с двумя пассажирами из вертолета Раиси

Предположительно, на связь вышел один из членов экипажа и один пассажир, кто именно это был, неизвестно.
Елизавета Кондрикова 2024-05-19 21:15:42
© Фото: akharinkhabar, Telegram

Удалось установить связь с двумя пассажирами из вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщает агентство Fars со ссылкой на чиновника.

Уточняется, что на контакт вышли один из пассажиров и один из членов экипажа. О ком именно идет речь неизвестно. Связь с вертолетом получилось установить несколько раз, пишет агентство IRNA.

Напомним, сейчас у предполагаемого места аварии работают как минимум четыре поисково-спасательные группы. К поискам привлекли профессиональных альпинистов и специально обученных собак, работы возможно вести только с суши из-за плохих метеоусловий. Именно погодные условия называют причиной ЧП

Ранее сообщалось о том, что вместе с президентом в вертолете находился глава иранского МИД. По данным агентств, сразу после инцидента с командным центром связался экипаж, однако на данный момент нельзя точно сказать, погибли или пострадали ли пассажиры.

#вертолет #авария #Иран #пассажиры #Эбрахим Раиси #президент ирана
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