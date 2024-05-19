Fars: удалось установить связь с двумя пассажирами из вертолета Раиси

Удалось установить связь с двумя пассажирами из вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщает агентство Fars со ссылкой на чиновника.

Уточняется, что на контакт вышли один из пассажиров и один из членов экипажа. О ком именно идет речь неизвестно. Связь с вертолетом получилось установить несколько раз, пишет агентство IRNA.

Напомним, сейчас у предполагаемого места аварии работают как минимум четыре поисково-спасательные группы. К поискам привлекли профессиональных альпинистов и специально обученных собак, работы возможно вести только с суши из-за плохих метеоусловий. Именно погодные условия называют причиной ЧП.

Ранее сообщалось о том, что вместе с президентом в вертолете находился глава иранского МИД. По данным агентств, сразу после инцидента с командным центром связался экипаж, однако на данный момент нельзя точно сказать, погибли или пострадали ли пассажиры.