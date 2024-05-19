МИД заявил о готовности России помочь в поисках вертолета Раиси

Россия готова оказать необходимую помощь по поиску вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан, Москва внимательно следит за развитием событий. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая Президента Раиси», - написала дипломат в своем Telegram.

Захарова также выразила надежду, что все пассажиры вертолета и члены экипажа в порядке, а их здоровью ничто не угрожает. Также Россия готова предложить помощь в расследовании случившегося.

Вертолет с иранским лидером на борту потерпел аварию сегодня днем на территории Ирана, президент возвращался из Азербайджана. Сообщается, что к вечеру удалось установить контакт с двумя пассажирами воздушного судна.

Состояние президента Раиси все еще неизвестно, поиски вертолета затрудняются плохими погодными условиями, именно они, предположительно, стали причиной ЧП.