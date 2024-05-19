Турция направила в Иран отряд альпинистов на поиски вертолета Раиси

Турция направила по просьбе Ирана отряд из 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси, который ранее совершил жесткую посадку на территории Ирана у границы с Азербайджаном. Об этом сообщает турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«МИД Ирана обратился к нам с просьбой предоставить вертолеты с функцией ночного видения. Наши департаменты в провинциях Ван и Эрзурум отправили в Иран 32 альпиниста и шесть транспортных средств», - цитирует агентство РИА Новости текст пресс-релиза управления.

Отмечается, что еще три группы альпинистов по примерно 15 человек каждая готовы отправиться в Иран в любой момент, если потребуется. Ранее МИД Турции выступил с предложением оказать всевозможную помощь.

По данным агентства, вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с грустью узнал о происшествии и надеется на хорошие новости.

Напомним, российский МИД заявил о готовности Москвы помочь Ирану в поисках вертолета президента страны и расследовании причин случившегося.

Происшествие с президентским вертолетом произошло сегодня в районе провинции Восточный Азербайджан, о состоянии пассажиров и членов экипажа информации нет. Поиски воздушного судна тормозились плохими погодными условиями - сильным туманом и дождем.