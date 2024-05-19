Появились первые кадры с места поисков вертолета Раиси

Спасатели прибыли на место жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, работа спасательных групп осложнена туманом и необходимостью передвигаться по гористой местности, пишет агентство Mehr.

«Различные спасательные группы движутся к месту, но из-за тумана и плохой погоды путь к месту может занять некоторое время. Работы находятся под контролем», - сказал глава иранского МВД Ахмад Вахиди.

Иранские телеканалы публикуют первые кадры работы спасателей. Уточняется, что в регионе идет сильный дождь, а спасательные группы передвигаются в условиях ограниченной видимости.

Напомним, сегодня вертолет с президентом Ирана и главой иранского МИД на борту потерпел аварию у Азербайджана. После жесткой аварии экипаж президентского вертолета сумел связаться с командным центром.

Изначально агентство Mehr сообщило о том, что Раиси в порядке, однако спустя время информация о состоянии президента была удалена из публикации.